Incinta ma senza pancione, l'incredibile storia: «Il bimbo era posizionato male»

Era incinta, ma. Così quando, una ragazza di 18 anni, ha smesso di avere le mestruazioni e ha dovuto fare i conti con le voglie di gelato e di fragole, non si è insospettita più di tanto: per le prime ha dato la colpa alla pillola, mentre le seconde le ha associate alle offerte del supermercato. E in più ha continuato per mesi ad andare in palestra, completamente ignara di ciò che stava succedendo.Sua mamma però, insospettitale ha suggerito di fare un test di gravidanza, test ovviamente risultato positivo: così quando in ospedale i medici si sono trovati davanti la ragazzina, hanno capito qual era il problema. Il bimbonel suo ventre: così dopo aver risolto la questione ‘riposizionandolo’, improvvisamente Saffron si è ritrovata con una protuberanza enorme.Il bimbo era già di 37 settimane: poche settimane dopo è nato il piccolo Oscar. «È stata una sorpresa per tutti, mia madre è rimasta scioccata quanto me -- Personalmente non pensavo fosse possibile rimanere incinta senza saperlo, finché non è successo a me». Le, mostrano il corpo della ragazza che sembra, nonostante la gravidanza: in un’altra foto, dopo che il bimbo era stato ‘riposizionato’ appunto dai medici.«Io e mia madre scherzavamo su questa strana linea della mia pancia, sembrava che stesse diventando triangolare - ha detto la giovanissima mamma - Lei mi ha detto di fare un test solo per escluderlo. Le dicevo: se fossi incinta, dovrei scoppiare. E invece la mia pancia era piatta, niente di niente». Dopo l’intervento da parte dell’ostetrica, Saffron vedeva un piccolo rigonfiamento sul suo ventre, che nel giro di pochi giorni è diventato enorme: «Dopo che i medici hanno girato il piccolo, ho potuto sentire ogni movimento, anche i suoi calci», conclude la 18enne.Una storia decisamente incredibile, che ricorda quella di, la modella appassionata di fitness, che diede alla luce un bimbo documentando sul suo profilo Instagram (da milioni di followers) i progressi della sua gravidanza: il suo pancione era decisamente più piccolo della media, particolare che indusse centinaia di utenti ad attaccarla e insultarla accusandola di non fare il bene del suo bambino.