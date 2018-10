Tir si scontra con un'auto, ne travolge un'altra e prende fuoco: 2 morti carbonizzati

A Seggiano, frazione di Pioltello, nel Milanese, due persone sono morte carbonizzate in un incidente stradale fra un mezzo pesante e due auto. In base alla ricostruzione del 118, verso le 5.40 i tre veicoli si sono scontrati per cause non ancora accertate, in via Grandi, andando a fuoco. Il conducente del Tir è rimasto illeso. Sul posto sono giunte ambulanze e automediche. I carabinieri stanno cercando di ricostruire esattamente l'accaduto. L'autoarticolato 'Italtrans' si è scontrato contro un'autovettura di un istituto di vigilanza, investendo di seguito un'altra autovettura. Il Tir dopo aver divelto il cancello carraio, si è fermato contro l'ingresso dell'azienda Silanos, dove ha poi preso fuoco. Le fiamme hanno avvolto tutti e tre i veicoli coinvolti, provocando la morte del conducente della C5 e della guardia giurata. L'azienda al momento dell'impatto senza operai presenti, è stata parzialmente interessata dalle fiamme, spente dai vigili del fuoco di Milano.

