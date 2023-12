Incidenti stradali, la strage di Natale e Santo Stefano: 11 morti, 15enne investito in bici, grave bimba di 10 anni

Strage sulle strade italiane tra Natale e Santo Stefano. Almeno 11 morti e tanti feriti, compresa una bambina di 10 anni in prognosi riservata, negli incidenti stradali avvenuti durante le festività natalizie. Quello più grave, con tre vittime, è avvenuto il pomeriggio di Natale a Barberino di Mugello, in provincia di Firenze. Leonardo Nutini, 58 anni e una coppia di professori 29enni, Ester Raccampo e Edoardo Lombardi, sono morti in un scontro frontale sulla strada provinciale 131.

Nutini era originario e viveva a San Piero a Sieve, in provincia di Firenze, mentre Raccampo veniva da Borgo San Lorenzo ed insegnava italiano, storia e geografia alla scuola secondaria di primo grado 'Lorenzo dè Medicì di Barberino.

Il dolore per i tre morti nel Mugello

«Conoscevo Leonardo e la sua famiglia - ha detto il sindaco di Scarperia e San Piero Federico Ignesti -. Era una persona molto gioviale». Il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi descrive invece Edoardo Lombardi come un «un uomo di 29 anni che incarnava la miglior gioventù. Con la sua attività di studio e ricerca, svolta anche per l'Istituto storico della Resistenza ha contribuito a rendere più ricchi tutti noi». E proprio l'Istituto ha ricordato Lombardi, responsabile della biblioteca. «I suoi campi di studio erano la Repubblica democratica tedesca, l'occupazione tedesca in Italia, il confine orientale. Sebbene giovanissimo, aveva già all'attivo due curatele e una monografia di grande valore». Lombardi viene ricordato anche dall'Anpi come «giovane storico appassionato e competente».

Auto nel canale: due donne morte

Sempre in Toscana, ma in provincia di Pisa una zia di 62 anni e la nipote di 40 anni, sono morte dopo esser finite con l'auto in un canale a Bientina. Le donne sono rimaste bloccate nella vettura. L'auto su cui viaggiavano avrebbe sbandato e sarebbe uscita di strada, ribaltandosi e finendo nel corso d'acqua.

Schianto mortale in Puglia

Un uomo è morto e la moglie è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla provinciale 366, che collega le marine di San Cataldo a San Foca. La vittima è Daniele Lo Deserto, di 62 anni. Era a bordo di una Fiat Punto condotta dalla moglie di 68 anni. L'auto, per circostanze da chiarire, è uscita di strada ed è finita contro il tronco di un ulivo. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare; la donna, invece, è stata trasportata in ambulanza in codice rosso al Vito Fazzi di Lecce. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri.

Anziana deceduta a Piacenza

Una donna di 81 anni ha perso la vita questo pomeriggio a causa di un incidente stradale avvenuto vicino a Cortemaggiore, in provincia di Piacenza. Era a bordo dell'auto condotta dal marito, coetaneo, quando la vettura è improvvisamente uscita di strada finendo contro un ponticello in cemento. La donna è morta sul colpo, l'uomo è invece rimasto ferito gravemente ed è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Parma. Sul posto i vigili del fuoco e il 118. I carabinieri della Compagnia di Fiorenzuola stanno accertando le cause e la dinamica dell'incidente.

Vittime anche a Palermo, Taranto e Nuoro

Tragica fine anche per il 22enne Michelangelo Aruta che a Palermo si è schiantato sullo spartitraffico con la sua Smart. È invece di una donna morta e diversi feriti il bilancio di un incidente che si è verificato nel pomeriggio del 24 a Taranto con tre coinvolte. Nel nuorese un panettiere di Sedilo di 60 anni che viaggiava su furgone è morto sul colpo nell'impatto del mezzo contro una roccia, forse per un malore.

Morto la notte di Natale a Cuneo

La notte tra Natale e Santo Stefano un 25enne, Oumar Cissè, è morto in un incidente in provincia di Cuneo. Il giovane viaggiava lungo la provinciale tra Revello e Envie a bordo di una Fiat Punto che è sbandata ed è andata a urtare un muro di cemento.

Due giovanissimi gravi a Palermo e Udine

Tra le tante persone rimaste ferite, anche una bambina di 10 anni. Si trova in prognosi riservata in seguito ad un incidente avvenuto a Palermo, tra la notte tra il 25 ed il 26 dicembre, tra due vetture nel quartiere Zen. In gravi condizioni è invece un 15enne che il giorno di Natale è stato investito da un'auto mentre andava in bicicletta ad Udine lungo via Lumignacco.