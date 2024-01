Incidente in scooter ad Altofonte: Alberto muore a 19 contro un camion dei rifiuti

ALTOFONTE - Incidente stradale mortale ad Altofonte, nel Palermitano. La vittima è un 19enne che in sella a una moto si è scontrato con un autocompattatore. L'impatto violentissimo in via Vittorio Emanuele non ha lasciato scampo al giovane, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto carabinieri e polizia municipale.

Chi era la vittima

Alberto Lo Presti, questo il nome della vittima, era alla guida di un Honda Sh, intorno alle 7, quando all'altezza di un distributore di benzina dismesso, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un mezzo per la raccolta rifiuti in quel momento fermo.