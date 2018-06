Attraversa la strada: travolto da una 500 e scaraventato a 10 metri. Giacomo muore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA -poco dopo le 22 di ieri in città. Lungo viale Trieste, all'altezza dell'incrocio con via Turra, è stato investito da una Fiat Cinquecento, 52 anni, residente in viale Fiume: per il violento impatto è deceduto sul colpo. Per i rilievi è intervenuta la polizia di Stato.Dai primi riscontri la vittima, dopo la serata trascorsa con gi amici, si stava dirigendo, giunto all’altezza della tabaccheria Veller, ha iniziato ad attraversare la strada, da stabilire se sulle strisce pedonali o poco distante. È statoda una Fiat Cinquecento, condotta da, in arrivo dalla rotatoria tra i viali Trieste e Fiume. Immediati sono stati i soccorsi, i sanitari del Suem hanno certificato ildel pedone e accompagnato al San Bortolo in stato di choc il conducente dell’auto.