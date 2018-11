Pickup su un gruppo di scout che raccoglievano rifiuti: morte tre bimbe e una donna

Tir perde il controllo, non frena e travolge auto in coda: 14 morti e 27 feriti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia a Lake Hallie, in Wisconsin, negli Stati Uniti. ​Tre bambinee una donna sono state uccise e un'altra giovane è stata gravemente ferita da un pickup finito contro di loro mentre raccoglievano rifiuti in un fossato. Alla guida del Ford c'era un 21enne che da prima è scappato senza prestare soccorso, per poi consegnarsi alle autorità.Non è ancora chiaro perché il pickup abbia lasciato la strada per finire nel fosso. Le bambine, che frequentavano la quarta elementare, indossavano i giubbotti di sicurezza ed erano accompagnate da diversi adulti.