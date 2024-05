Morgan Spurlock, morto di tumore il regista di Super Size Me: si nutrì per un mese da McDonald's, fu candidato agli Oscar

Morgan Spurlock, il documentarista candidato agli Oscar per Super Size Me, è morto di cancro a 53 anni. Nel film del 2004 che lo aveva reso famoso, Spurlock aveva documentato le conseguenze fisiche e psicologiche derivate dall'essersi nutrito tutti i giorni per un mese da McDonald's.

La famiglia del cineasta, che a causa di quell'esperimento aveva gravemente messo a repentaglio la salute, ha confermato la morte: «È un giorno triste. Devo dire addio a mio fratello Morgan», ha detto Craig Spurlock che del documentarista era stato frequente collaboratore.

Valentine Spurlock nacque a Parkersburg (Stati Uniti) nel 1970.

Nel film, per tre volte al giorno per un mese, consuma i pasti da McDonald's. Intanto documenta tutto con l'aiuto di un cardiologo, un nutrizionista e un gastroenterologo. Il documentario si pone l'obiettivo di fare luce luce sulla cattiva alimentazione che il cittadino americano medio segue, anche a costo di diventare obeso. Il documentario ottiene una nomination all'Oscar e stravince invece al Sundance Film Festival. Successivamente scrive il libro "Che fine ha fatto Osama Bin Laden?", che ispira un documentario dal titolo omonimo nel 2008.