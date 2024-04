Piacenza, il selfie macabro dell'incidente con l'automobilista in fin di vita sull'asfalto

Una donna sdraiata sull'asfalto in fin di vita dopo un incidente. E c'è chi ne approfitta per farsi un selfie sul luogo della tragedia. Succede a Piacenza, dove nella tarda mattinata dell’11 aprile c'è stato un grave incidente che ha visto coinvolte un’auto e una bicicletta: Daniela Guerra, la 73enne al volante di una Peugeot 108, è morta poco dopo il suo arrivo in ospedale; la 34enne in sella alla due ruote è stata trasportata in pronto soccorso in gravi condizioni. Come riporta il Corriere della Sera.

Il selfie

Attorno al luogo dell'incidente si è formato un capannello di persone che hanno assistito alle operazioni di soccorso. Tra questi, qualcuno però è andato oltre il limite della decenza, arrivando a scattarsi un selfie con alle spalle la ciclista ferita riversa sull’asfalto mentre riceve le prime cure dai sanitari.