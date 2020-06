Investe e uccide un pedone, poi torna a casa. Al padre dice: «Ho preso una buca»

VIGODARZERE - Tragedia ieri in via Busiago, un pedone è stato investito e ucciso. Per Leni Lorenzato, 62 anni, di Vigodarzere non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. A lanciare l'allarme un residente che ha chiamato i carabinieri della stazione di Noventa Padovana denunciando di aver visto un'auto che dopo aver investito una persona si allontanava. In realtà, successivamente, il proprietario dell'auto, un 69enne di Vigodarzere, è tornato sul luogo dell'incidente ed ha raccontato ai carabinieri di aver ricevuto un messaggio sul proprio cellulare da parte della propria compagnia assicurativa, che lo informava del fatto che, poco prima, il veicolo a lui intestato era rimasto coinvolto in un sinistro stradale.



Così si è recato nel garage della propria abitazione e in effetti la macchina precedentemente utilizzata dal figlio 31enne che vive con lui, presentava alcune macchie di sangue e danni al paraurti. Ha quindi richiesto spiegazioni al figlio che gli riferiva che pochi minuti prima di rientrare a casa, mentre transitava in Via Busiago di Vigodarzere, presumibilmente prendeva una buca sul manto stradale e, senza aver dato troppo peso alla cosa, ha fatto ritorno senza fermarsi. Il Magistrato di turno, informato dai militari della Stazione di Noventa Padovana, ha disposto di procedere al sequestro del veicolo e di porre la salma a propria disposizione. Sono in atto tutti gli accertamenti necessari per ricostruire l’evento e stabilire, con assoluta certezza, chi effettivamente si trovasse alla guida del veicolo. Per tale ragione, infatti, non si è proceduto all’arresto del responsabile dell’investimento, limitandosi, al momento alla denuncia in stato di libertà per il reato di omicidio stradale. Ultimo aggiornamento: 10:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA