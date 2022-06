L'auto sfonda il parapetto e si inabissa nel canale: donna muore annegata. IL VIDEO

SOSSANO - Tragico incidente a Sossano. Un'auto senza controllo abbatte il parapetto, finisce nel canale, sommersa: non c'è scampo per la guidatrice, una 66enne veronese, che è morta senza possibilità di salvarsi. Durante la notte , poco dopo le 23 di martedì 28 maggio, i vigili del fuoco sono accorsi in via Circonvallazione a Sossano per un’auto finita rovesciata in un canale d’irrigazione dopo aver divelto una ringhiera di protezione: morta la donna alla guida.

APPROFONDIMENTI NORDEST Incidente mortale a Sossano, auto sommersa nel canale NORDEST Esce di strada, si inabissa nel canale e muore LA TRAGEDIA Trattore ribaltato a Piandimeleto, precipita nel dirupo e muore Aldo... LA CARAMBOLA Ancona, auto impazzita piomba su un veicolo in sosta: falciata una...

I pompieri arrivati da Lonigo, da Mestre con il nucleo sommozzatori e da Padova con l’autogrù, hanno recuperato l’auto con all’interno il corpo senza vita, come accertato dal medico del Suem, di una donna 66enne di Cologna Veneta.

L’auto è finita in un punto del canale particolarmente profondo ed era completamente sommersa, in quanto in prossimità di una griglia di uno sbarramento idraulico. I sommozzatori hanno eseguito una verifica del canale per escludere la presenza di altre persone. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate intorno alle 3 della notte.

Ultimo aggiornamento: 09:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA