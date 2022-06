Trattore ribaltato, precipita nel dirupo e muore a 85 anni mentre lavora nel campo a Piandimeleto

PIANDIMELETO - Tragico infortunio sul lavoro a Piandimeleto: un agricoltore di 85 anni è morto dopo che il trattore cu sui stava lavorando si è ribaltato. I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 12.30 circa in località Calzoppo nel comune di Piandimeleto per soccorrere una persona che mentre stava effettuando dei lavori in un campo agricolo con il proprio trattore, per cause in fase di accertamento, si è ribaltato. La squadra di Macerata Feltria in collaborazione con i Sanitari del 118 ha recuperato il conducente del mezzo che sbalzato fuori dal trattore era caduto nel dirupo sottostarne, ma purtroppo per lui non c'era nulla da fare. L'uomo stava percorrendo un strada comunale e per un malore o una manovra sbagliata è uscito di strada finendo nel campo con un salto di tre metri nella scarpata, il trattore si è impuntato e lui è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. L'incidente è accaduto a 100 metri da casa, la moglie ha sentito un rumore ed è stata la prima ad accorrere per cercare di soccorrerlo.

