Arsego, investe la madre mentre fa retromarcia con il furgoncino e la uccide. I vicini: «Mariano è sconvolto. Erano legatissimi»

SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PADOVA) - Ha investito la madre facendo retromarcia con il suo furgone. La tragedia è accaduta nella serata di venerdì 16 giugno in via Cocche ad Arsego. Santa Bedin, 82 anni il prossimo 3 novembre, è stata investita dal furgone condotto dal figlio Mariano Zantomio, 53 anni. Poco dopo le 19 l'uomo ha inconsapevolmente travolto l'anziana madre con il furgone con cui trasporta frutta e verdura nei mercati della zona.

Investe la madre mentre fa retromarcia e la uccide

Poco dopo le 19 l’uomo nel fare retromarcia con il suo furgone che trasporta frutta e verdura nei mercati della zona ha inconsapevolmente travolto la madre che si trovava all’esterno della casa.

La tragedia

Il figlio Mariano, dopo aver capito l'accaduto, ha cercato di soccorrere la madre a terra sul ghiaino di casa ma ormai per la donna non c'era più niente da fare. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale. «É successa una tragedia incredibile - ha detto l'ex parroco don Silvano Isatti, ora in pensione, uscendo dalla casa dei Zantomio dopo aver cercato di portare un minimo di consolazione in famiglia - Personalmente anch'io ho il cuore che batte forte. Sono addolorato per Santa che conoscevo bene e per suo figlio Mariano che non sa darsi pace. Mi dispiace tanto perché è una famiglia stupenda a cui tutti vogliono bene, e tra di loro si amano».

La figlia

Linda si stringeva alla madre stesa a terra priva di vita. Piangeva senza sosta. L'amore per la madre Santa era rimasta vedova del marito Ruggero Zantomio, morto tre anni fa a causa di una malattia. «Tutte le mattine - dicono i vicini con le lacrime agli occhi gli amici conosciuti da una vita - Mariano portava a casa la colazione all'amata madre quando tornava dal mercato ortofrutticolo di Padova. É commovente e tristissimo pensare quanto il figlio volesse bene alla mamma: sempre Mariano andava a prendere caffè e brioche alla pasticceria Marisa, poco distante da casa, per stare insieme e condividere l'inizio della giornata. I due si volevano un mondo di bene - assicura chi li conosce da sempre - e non possiamo nemmeno immaginare il dramma nel dramma vissuto da Mariano per quello che è successo. Speriamo che Dio Padre consoli questa famiglia distrutta dalla tragedia, in particolare Mariano».