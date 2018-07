Schianto in moto sulla A22: morto il direttore marketing dell'Arena

VERONA - Il direttore commerciale e marketing della Fondazione Arena di Verona, Corrado Ferraro, è morto in un incidente stradale avvenuto questa notte sull'Autostrada del Brennero A22. Ferraro, che aveva compiuto 56 anni lo scorso 23 luglio, per cause in corso di ricostruzione da parte della Polizia Stradale, alla guida della sua moto si è scontrato con un'auto, riportando ferite gravissime. Trasportato in fin di vita all'ospedale di Borgo Trento, è morto nella nottata.



Diplomato in violino al Conservatorio di Verona, laureato in Economia e gestione delle imprese di servizi all'Università di Verona, dopo aver operato come professore d'orchestra in vari teatri e orchestre, Ferraro da molti anni lavorava alla Fondazione Arena, dove aveva ricoperto l'incarico di direttore della biglietteria dal 1993 al 1996, e poi responsabile commerciale e marketing e dal 2002 direttore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA