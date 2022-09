Elettra Lamborghini, l'outfit provocante divide i fan. Lei: «Esco a fare la spesa»

Tuta aderente e intimo in vista, Elettra Lamborghini è più scatenata che mai. Non è una novità che gli outfit indossati dall'ereditaria facciano sempre discutere: Elettra ama mettere in mostra il fisico e il famoso lato B maculato. Le maxi scollature sono dei capi must presenti nel suo guardaroba ed Elettra ama sfoggiarli durante le ospitate televisive e forse... anche quando va a fare la spesa.

Outfit ai Tim Music Awards

L'outfit di Elettra in realtà è stato indossato in occasione dell'esibizione ai Tim Music Awards, andati in onda su Rai 1 domenica 10 settembre. La cantante quest'anno ha confezionato la hit Caramello insieme al collega Rocco Hunt, il brano tormentone che ha scalato le classifiche delle piattaforme streaming musicali. Per l'evento la Lamborghini ha optato per un look decisamente sopra le righe: tutina aderente blu elettrica, abbastanza provocante da lasciare gli addominali e le cosce in bella vista.

Durante la diretta su Rai 1, tramite l'hashtag era possibile commentare sui social le varie esibizioni. Al turno di Elettra il pubblico si è diviso in due: chi si è complimentato con l'erediteria e chi invece ha voluto dire la sua in fatto di sull'abbigliamento: «Non mi sembra un outfit adeguato per andare in onda in prima serata».

«Vado a fare la spesa»

Poi la cantante ha scherzato con i follower su Instagram con la solita ironia a cui i fan sono ormai abituati. Ha pubblicato alcuni scatti realizzati poco prima di salire sul palco dell'Arena di Verona, e ha scritto: «Esco a fare la spesa». Suscitando l'ilarità degli utenti, perché non è poi così impossibile che Elettra vada in giro per le corsie del supermercato sfoggiando un outfit seminudo.