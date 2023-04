Lazza in concerto, sul palco a sorpresa spunta la nonna: il momento che ha emozionato i fan

Lazza fa sognare l'Arena di Verona con un concerto da numero 1. Durante una delle tappe più importanti del suo Ouver-Tour 2023, il rapper ha voluto portare sul palco una guest star d'eccezione: si tratta, infatti, della sua nonna che ha calcato il palco mano nella mano con il nipote. Il momento è stato ripreso dai fan e poi condiviso sui social dopo in pochissime ore è diventato virale, facendo il giro del web.

Lazza, il dolce momento con la nonna

Il rapper prima di intornare il brano “Senza Rumore” ha voluto portare sul palco la nonna, che è stata accolta dal pubblico con un caloroso applauso. Il forte legame nonna-nipote è evidente, più volte Lazza ha parlato del suo bellissimo rapporto con la nonna. Lo ha fatto in televisione dopo l'esperienza al Festival di Sanremo: ospite da Mara Venier a Domenica In, il cantautore ha chiamato la nonna in diretta per chiederle scusa: «Nonna ti prometto che ti vengo a trovare presto, perdonami».

Tra le luci incantevoli dell'Arena di Verona, la nonna di Lazza si è lasciata andare cantando e ballando insime al suo nipotino. «La scena più bella che vedrai oggi», ha scritto un utente a corredo del video diventato virale sul web. «Avevo gli occhi lucidi, è stato un momento magico», ha scritto un fan che era presente al concerto.