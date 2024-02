Incendio in Texas, il più grande della storia: divorati migliaia di chilometri, un morto. Fiamme alimentate dal caldo anomalo

Il drammatico incendio che sta distruggendo il Texas è ora il più grande nella storia dello Stato e ha già provocato una vittima, una donna di 83 anni nella città di Stinnett. Oggi ci sono stati acquazzoni nell'area del Texas Panhandle e c'è il timore che il rogo possa diffondersi in modo rapido con il clima caldo e ventoso previsto nel fine settimana. Il Texas A&M Forest Service ha spiegato che l'incendio nominato Smokehouse Creek ha già bruciato oltre 400 mila ettari e si è diffuso anche su altri 10 mila ettari in Oklahoma. Ad alimentare le fiamme il caldo anomalo che ha infranto tutti i record dei giorni scorsi.

Un centinaio di chilometri a est, nella citta di Canadian, che ha una popolazione di circa 2.300 abitanti, «diverse case sono bruciate», ha dichiarato il sindaco Terrill Bartlett alla CNN, ma «fortunatamente nessuno è rimasto gravemente ferito».

Anche se il Texas ha avuto già dei precedenti di incendi devastanti, lo Stato non è mai stato colpito da un episodio simile. L’anno scorso, poco più di 7.500 incendi hanno distrutto un’area ampia circa 205.000 acri, una frazione dei 650.712 acri bruciati in oltre 12.000 incendi nel 2022, ma alla pari con la quantità di danni causati negli incendi tra il 2019 e il 2021. Secondo CalFire, la distruzione media annuale dovuta agli incendi tra il 2018 e il 2022 ha superato 1,8 milioni di acri.

Aftermath of wildfires in Texas. the fires covered an estimated 1,075,000 acres, making it the second-largest in Texas history.#texasfires #Texas #Wildfires #ClimateEmergency pic.twitter.com/Q1Pekh05YJ

