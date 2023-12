Incendio ospedale Tivoli, la Procura indaga per omicidio e rogo colposo. «Da lunedì area di primo soccorso al Maramotti»

Sarebbe partito dal piano -3 l'incendio divampato all'ospedale di Tivoli ieri sera in tarda serata, in cui sono morti quattro anziani, ma al momento non sono ancora chiare le cause. Le indagini sono condotte dalla polizia e coordinate dalla procura di Tivoli.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia e la polizia scientifica per i rilievi. Subito dopo lo scoppio dell'incendio i pazienti sono stati evacuati e trasferiti in alcuni in ospedali e i meno gravi nell'adiacente palestra comunale Maramotti, allestita dalla Protezione civile comunale con coperte, cuscini e brandine.