Ilaria morta a New York a 28 anni sotto gli occhi del marito. Il dolore della famiglia: «Ci hanno detto che è stato un infarto»

Ilaria è morta venerdì nella sua casa di New York. Aveva 28 anni, era di bologna, ed è mancata all'improvviso. Chi ha eseguito l’autopsia sul corpo della giovane, ha detto che il suo cuore ha smesso di battere. Un malore improvviso. Ilaria Conti Gallenti è stata trovata senza vita dal marito.

Ilaria si era sposata la scorsa estate

«Ilaria si era sposata soltanto la scorsa estate – ricorda Gianluca al quortidiano bolognese –. Non si è potuta godere il suo sogno, che aveva così faticosamente raggiunto». E' stato il marito a dare l'allarme lo scorso venerdì quando sì è accorto che Ilaria non si svegliava. Ancora il fratello: «Ha chiamato il 911, ma quando sono arrivati i medici non c'era nulla da fare. Ci hanno detto che è stata una morte naturale, è stata fatta anche un'autopsia.

Gli amici stanno cercando di riportarla a Bologna

Ilaria ha avuto un infarto... E aveva solo 28 anni. Non ci riusciamo a darci pace».

A New York un'amica di Ilaria sta cercando di riportare al più presto la salma in Italia. ««Speriamo di riuscire a organizzare tutto almeno per la prossima settimana – dice sempre il fratello Gianluca –. Perché vogliamo averla qui al più presto. È un momento molto doloroso, si tratta tra l’altro di un iter costoso, parliamo di migliaia di euro, ma ci sono gli amici di Ilaria che si sono mobilitati subito per sostenere la mamma».