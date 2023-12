Ilaria Conti Gallenti morta a New York, ipotesi infarto: ma spuntano le liti con il marito

Ilaria Conti Gallenti, 28enne italiana trovata morta a New York lo scorso 15 dicembre: ma è giallo. La famiglia chiede chiarezza. La donna viveva in appartamento del Queens insieme al marito, un 30enne americano. La mamma e la migliore amica Margherita sono rientrate in Italia con l'idea di scoprire la verità su quanto successo a Ilaria. «Il caso è stato bollato come morte naturale. Ma questo è difficile da credere. E servono altri accertamenti, che stiamo facendo eseguire in maniera privata, per chiarire cosa è accaduto davvero», ha detto Margherita come scrive Il Resto del Carlino.

Ilaria Conti Gallenti morta, la vicenda

Alla fine della scorsa settimana la morte della 28enne, originaria di Bologna, era stata attribuita ad un infarto, ma dalle indagini della Polizia di New York è emerso che la causa non sarebbe un arresto cardiaco. «Ilaria soffriva di un'aritmia – ha spiegato sempre l'amica Margherita Grandini – che per i medici, abbiamo appreso, non sarebbe all’origine della sua morte». Sul caso indaga la Polizia, ma le indagini procedono con cautela.

Il racconto

Secondo il racconto di alcune persone vicine alla 28enne, sembra che nelle ultime settimane ci fossero stati dei litigi tra lei e il marito, al punto che avevano cominciato a dormire in camere separate.