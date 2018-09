Ricco e nobile 72enne cerca moglie per avere un erede: «Avranno tutto il patrimonio»

A 95 anni chiede il divorzio dalla moglie (più giovane di 41 anni) : «Non mi permette di consumare»ÔÇő

«Non sono un tipo che si scoraggia facilmente, ma la mia ricerca finora non ha portato ai risultati sperati». Non si può stentare a crederlo, soprattutto visti tutti gli stringenti e bizzarri requisiti imposti da unche non si è mai sposato ma ora vuole un erede e per questo sta cercando una donna in grado di farlo diventare padre., un aristocratico britannico che può vantare antenati in comune con l'attuale famiglia reale, ma anche e soprattutto un(in sterline), da qualche tempo sta dominando l'informazione d'Oltremanica.La popolarità di Sir Benjamin, accresciuta anche dalla partecipazione a trasmissioni come Good Morning, Britain, non gli ha però permesso di, a cui promette un fisso annuale superiore al milione di euro. Anche perché i requisiti richiesti da questo divertente e attempato gentleman doc sono difficili da soddisfare. Come riporta l'Independent , infatti, non ci sono solamente limitazioni per altezza ed età, illustrate sin dal principio da: «Deve essere una donna in età fertile, ma non una ragazzina, quindi deve avere tra i 30 e i 40 anni. Inoltre, non deve essere alta più di un metro e 65 centimetri».Tutto qui? Macché. Sir Benjamin, undi successo al di là del sangue blu, ha infatti spiegato: «Ogni cosa riguarda gli affari, anche sposarsi lo è. Vorrei una donna intelligente, magari con capacità gestionali, perché così saprei a chi affidare le grandi responsabilità in futuro e farei un affare doppio». Non solo: la donna che Sir Benjamin vorrebbe sposare deve avere anche il porto d'armi e la licenza da pilota di elicotteri, oltre ad accettare di vivere in un castello costruito nel XIII secolo ed essere una buona casalinga e "allevatrice" di bambini. Ad ogni modo, assicura il bizzarro e divertente nobile, la donna che sposerà potrà facilmente consolarsi con tantiin giro per il mondo: «Amo visitare, provare le delizie della cucina etnica. Il? Penso a tutto io, ci so fare ancora».