In spiaggia ritrovato prima un piede poi un teschio e sono di persone diverse

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima hanno rinvenuto i resti di une poi unche però non appartengono alla stessa persona. Macabri ritrovamenti sulladel, a Pisa, dove un passante ha segnalato la presenza di un teschio con ancora attaccate alcune vertebre ai carabinieri forestali che lo hanno repertato insieme ai colleghi del comando provinciale.Il mistero si infittisce perché proprio nello stesso luogo, nei pressi di una base militare, lo scorso luglio è stato trovato anche un piede umano con indosso un calzino. I resti però, secondo le analisi svolte, non apparterrebbero allo stesso individuo anche per questioni temporali: per l’arto si parla di qualche settimana in acqua, mentre per il teschio si stimerebbero alcuni mesi.