Per difenderla dai cani le trancia un piede con il tagliaerba

VERONA - Una donna è stata ferita gravemente al piede all'Acquapark, a Villabella di San Bonifacio (Verona). Si trovava al parco per un saluto ad un operaio, suo parente e dipendente della società che gestisce la struttura, ed è stata colta dal panico per l'avvicinarsi di due cani che girovagavano all'interno del parco.



A quel punto l'uomo, che si trovava già alla guida di un tagliaerba gommato, nel tentativo di difendere la donna e far allontanare gli animali, ha deciso di girare ripetutamente intorno a lei. Durante la manovra, però, l'operaio ha schiacciato un piede della parente, provocandole un profondo taglio all'altezza della caviglia. Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato in elicottero la vittima, in codice rosso, all'ospedale di Verona. Indagini in corso da parte dei Carabinieri di San Bonifacio e dei tecnici dello Spisal dell'Ulss 9 Scaligera.

