Hotella Nutella, nasce il primo albergo per veri appassionati: ma soggiornare qui non sarà facile

Nutella ovunque e a perdita d'occhio. Per i fan abituati a mangiarla sul pane o a cucchiaiate l'apertura del primo hotel a tema potrebbe essere la realizzazione di un sogno. L'albergo sorgerà nella Napa Valley in California e sarà inaugurato molto presto, nel 2020. Il progetto della Ferrero segue l'apertura dei caffè Nutella di New York e Chicago e si preannuncia un paradiso per i golosi. Sono in molti ad aver condiviso sui social le foto delle stanze di "Hotella Nutella".

La celebre crema alla nocciola sarà disponibile in ogni angolo della struttura in enormi vasi che fanno ridimensionare il concetto di barattolo formato maxi. E tutto, dai letti agli accessori, sarà personalizzato a tema Nutella. Anche le attività saranno appropriate: gli ideatori hanno pensato al Nutella Weekend Breakfast Chef Team, una colazione/cena con lo chef di Food Network Geoffrey Zakarian e un brunch con la cuoca Tanya Holland.



Welcome to #HotellaNutella, the ultimate weekend breakfast experience. Click the link below to enter.

NO PURCH. NEC. Open to legal residents of 50 U.S./D.C., 21+. Ends 11:59 pm ET on 12/8/19. Visit https://t.co/w761p1K5uL for rules and how to enter. pic.twitter.com/2akk7p30hd

— Nutella (@NutellaUSA) November 13, 2019