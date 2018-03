Hillary Clinton scivola nella vasca da bagno e si frattura un polso

Incidente per Hillary Clinton. L'ex segretario di Stato americano Hillary Clinton si è fratturata un polso scivolando mercoledì nella vasca da bagno di un hotel di Jodhpur, città indiana nello Stato di Rajasthan. Incidente di cui si è avuta notizia soltanto oggi, in occasione della visita a Jaipur da parte dell'ex candidata presidenziale democraticaur. Lo riferisce il quotidiano The Times of India.



Nella sua pagina online il giornale precisa che in un primo momento un medico aveva consigliato solo un «assoluto riposo» ma successivamente la Clinton si è recata nell'ospedale Goyal della

città blu

che stava visitando, dove grazie ad una TAC e a raggi X è stata confermata l'esistenza della frattura.

Ieri nessuno aveva notato che durante i suoi spostamenti esterni la moglie di Bill Clinton, già first lady, portava un'ampio scialle color indaco che le copriva completamente braccio e mano destri. Oggi però la vicenda è emersa nella sua interezza, e ha permesso ai media di ricordare che cinque mesi fa Hillary è caduta fratturandosi un alluce.

