Harry e Meghan, il (triste) Natale in California: ma Kate e William gli hanno spedito dei regali

Sono passati cinque anni dall'ultima volta che Harry e Meghan hanno trascorso le festività natalizie nel Regno Unito. E anche quest'anno saranno a migliaia di chilometri di distanza, in California, con i loro filgi Archie e Lilibet. Era il 2018, quando i duchi di Sussex si mostrarono accanto a William e Kate mentre camminavano insieme verso la chiesa nel Norfolk. Avevano cominciato a circolare voci sulla tensione tra le coppie, in particolare tra Meghan e Kate, ma le coppie apparivano ancora sorridenti. Da allora tutto è cambiato. Si diceva (o piuttosto si sperava) che quest'anno le tensioni tra Re Carlo e il figlio Harry si fossero allentate e che i due avrebbero brindato insieme. Ma l'invito, a quanto pare, non è arrivato. Complice anche l'uscita dell'ultimo libro di Omid Scobie, Endgame.

Cosa faranno Harry e Meghan

Alla tavola dei Windsor a Sandringham House non ci saranno il principe Harry e Meghan Markle. Sono ancora molto tesi, infatti, i rapporti con la royal family. Diverse fonti hanno detto a Us Weekly che i due resteranno nella loro casa di Montecito, in California, insieme ai loro figli Archie e Lilibet, la madre di Meghan, Daria Ragland, e i loro amici.«Cucineranno, giocheranno e si scambieranno regali», ha detto una fonte al giornale. «Hanno difficoltà a cercare di non viziare troppo i bambini!” Hanno però dei limiti: Meghan ha commentato all’inizio di questa settimana che l’unico regalo di Natale che Archie, 4 anni e mezzo, ha chiesto ma che non riceverà è una fotocamera Leica da migliaia di dollari.

I regali di Kate e William per i nipoti

Nonostante la tensione tra Walse e Sussex, però, entrambe le famiglie mantengono una dolce tradizione natalizia: secondo il Sunday Times, le coppie si scambiano regali per i figli dell'altro.

A quanto pare, infatti, William e Kate hanno inviato regali attraverso l'Atlantico per Archie e Lilibet mentre Harry e Meghan hanno ricambiato e acquistato regali per il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis. Si pensa che William e Kate non abbiano mai incontrato Lilibet. Anche il redattore reale del Sunday Times, Royal Nikkhah, ha rivelato la tradizione e ha scritto: «Che ci crediate o no, i Galles e i Sussex si scambieranno regali di Natale quest'anno. In assenza di buona volontà tra le coppie, William e Kate non priveranno Archie e Lilibet di un regalo sotto l'albero. E secondo una tradizione reale con cui il Team Sussex è ancora d'accordo, Harry e Meghan hanno anche inviato regali per George, Charlotte e Louis. Non ci saranno scambi di regali tra gli adulti».