Harry, Meghan e la scorta di 7 auto per fare 60 metri: è polemica. I duchi di Sussex non risparmiano sulla sicurezza

Harry e Meghan Markle non risparmiano sulla loro sicurezza personale. Basti pensare che qualche giorno fa, per partecipare al Festival della Giornata mondiale della salute mentale a New York, i duchi di Sussex si sono fatti accompagnare da un convoglio di sette auto per percorrere appena 60 metri. Una protezione, ritenuta da molti eccessiva, che ha suscitato non poche polemiche. Come rivela il Daily Mail.

Il mega convoglio

La coppia ha lasciato un garage vicino all'Equinox Hotel a Hudson Yards, svoltando a sinistra sulla 33esima Strada, per poi finire in un altro garage sulla 33esima a soli 60 metri dal punto di partenza. Il convoglio della coppia, composto da sette suv oscurati, era affiancato da scorte della polizia di New York.

Dopo il breve viaggio, Harry e Meghan hanno ospitato una tavola rotonda al Festival della Giornata mondiale della salute mentale inaugurando così il loro primo evento per la loro organizzazione di beneficenza, la Archewell Foundation. Il vertice sulla salute mentale, che ha visto la coppia affiancata dal conduttore del programma Today Carson e dal chirurgo generale statunitense Dr. Vivek Murthy, è stata la prima apparizione congiunta della coppia a New York dal "quasi catastrofico inseguimento automobilistico" in cui sono stati coinvolti a maggio, sempre a New York, dopo aver partecipato ai premi Women of Vision.

Meghan in bianco



Da allora la coppia ha adottato misure rigorose per garantire la propria sicurezza. Martedì la coppia è apparsa sorridente quando è arrivata alla sede di Hudson Yards. Meghan, 42 anni, è arrivata sfoggiando un blazer bianco Altuzarra con spalle scoperte da 987 dollari (930 euro) con pantaloni bianchi e tacchi abbinati, mentre suo marito, 39 anni, indossava un elegante abito blu scuro. La coppia si è emozionata sentendo le storie di genitori che hanno "sofferto una tragica perdita connessa all'uso dei social media da parte dei loro figli" e hanno ringraziato tutti i presenti, madri e padri che hanno condiviso le loro storie. «Non posso iniziare senza ringraziare tutti i genitori, le madri e i padri che sono stati qui oggi per essere stati con noi, fisicamente qui oggi, ma anche per aver intrapreso questo viaggio nell'ultimo anno, creando questa comunità di esperienze condivise», ha detto Harry in un video condiviso da The Hollywood Reporter. «Sappiamo che non è facile per voi ragazzi essere qui, quindi grazie mille».

La paure di mamma Meghan

Meghan ha ammesso di essere rimasta in lacrime per alcune delle storie condivise dai genitori quando si sono incontrati per la prima volta.



Meghan ha condiviso le sue paure per i suoi figli, che stanno crescendo in un'epoca in cui i social media svolgono un ruolo così importante nella vita di tutti. «Anche se i nostri figli sono molto piccoli, hanno due anni e mezzo e quattro anni e mezzo... ma i social media non scompariranno». In un video condiviso dalla giornalista dell'Huffington Post Carly Ledbetter, Meghan ha continuato descrivendo a Harry il suo ruolo di madre come "la cosa più importante nella sua vita... oltre a essere una moglie", prima di parlare apertamente delle sue preoccupazioni riguardo ai loro figli Archie e Lilibet utilizzando i social media. «Essere una mamma è la cosa più importante in tutta la mia vita... a parte ovviamente essere una moglie per questo qui», ha detto, quando Carson le ha chiesto quanta "priorità" sia per lei la sicurezza dei social media, in quanto madre di due bambini piccoli. «Ma devo dire che mi sento fortunata che i nostri figli abbiano un'età piuttosto giovane, quindi queste preoccupazioni non sono nel nostro futuro immediato, ma mi sento anche spaventata da come le cose stanno continuando a cambiare».