Harry non avrà nessuna casa a Londra (anche se ne avrebbe diritto): Buckingham Palace smentisce l'ipotesi Kensington Palace

Nessuna residenza reale, neanche un pied a terre in qualche palazzo di famiglia. Nei suoi soggiorni a Londra, Harry, il figlio di Re Carlo, non avrà un posto dove alloggiare. Non uno in particolare almeno. Buckingham Palace ha smentito le notizie secondo cui il re avrebbe permesso ad Harry di rimanere a Kensington Palace durante le sue visite nel Regno Unito.

Il ruolo di consigliere di Stato

La disputa arriva nel mezzo delle presunte tensioni che circondano il ruolo del duca di Sussex come consigliere di stato, che lo rende uno dei sette membri della famiglia reale che potrebbero sostituire il re se è all'estero o non sta bene. Per legge, i consiglieri di stato, che includono anche la principessa Anna e il principe Edoardo, sono tenuti ad avere una casa in Gran Bretagna, ma Harry, residente in California, è di fatto un senzatetto nel Regno Unito dopo essere stato sfrattato da Frogmore Cottage all'inizio di quest'anno.

L'appartamento a Kensington Palace

Nel tentativo di risolvere la questione, fonti sostengono che a palazzo si sia discusso della possibilità di affittare una proprietà in una tenuta reale a Harry e Meghan. Fonti reali hanno detto al Sunday Times che un'opzione poteva essere un appartamento a Kensington Palace, dove il principe William e Kate hanno una casa e un ufficio privato. Ipotesi che però sarebbe stata subito accantonata. Buckingham Palace ha smentito l'idea, dicendo senza mezzi termini al giornale: "Queste affermazioni non sono vere". Resta il fatto che il re non vuole rimuovere il principe Harry e il principe Andrea dalla carica di consiglieri di stato per evitare l'escalation delle tensioni all'interno della famiglia reale, ritenendo improbabile che nessuno dei due debba mai prendere il suo posto.

La stanza negata a Windsor

All'inizio di questo mese sembra che al principe Harry sia stata negata una stanza al Castello di Windsor durante la sua fugace visita a Londra.

Il Duca è volato a Londra dagli Stati Uniti per i WellChild Awards chiedendo se poteva restare a Windsor, mentre suo padre Carlo si trovava a Balmoral per celebrare l'anniversario della morte della Regina. Harry voleva rimanere al castello per visitare la tomba della regina nella cappella di San Giorgio il giorno successivo, ma la sua richiesta è stata respinta. Al principe è stato detto che avrebbe dovuto prenotare in anticipo in futuro se avesse voluto soggiornare in una residenza reale o visitare Re Carlo mentre si trovava nel Regno Unito.

A Harry è stato detto che avrebbe dovuto presentare una richiesta formale. Dopo aver inviato le date e gli orari specifici del suo viaggio, durante il quale è rimasto solo 24 ore nel Regno Unito prima di partire per gli Invictus Games in Germania, il Palazzo ha spiegato che il Re sarebbe stato nella sua tenuta di Balmoral in Scozia, dove Harry sarebbe stato il benvenuto, ma entrambi hanno deciso che sarebbe stato impossibile a causa dei limiti di tempo. A questo punto Harry ha chiesto se poteva rimanere a Windsor ma a causa del breve preavviso non è stato possibile organizzare la cosa. Harry ha così soggiornato in albergo per la notte.