Gaza, il comando di Hamas sotto l’ospedale: la guerra si sposta nei tunnel? Soldati topi come nel Vietnam

Lo Shifa, il principale ospedale di Gaza City e il più grande della Striscia, usato come Comando centrale di Hamas. E' quanto denuncia il portavoce dell'Idf, Daniel Hagari, che mostrando le prove - tra foto, video, registrazioni e immagini satellitari - accusa Hamas di "gestire la guerra dagli ospedali e usare i civili come scudi umani". Un'accusa respinta da Hamas che parla "di menzogne".

I tunnel sotterranei

Secondo l'esercito sono diversi i "complessi" sotterranei sotto l'ospedale usati dai leader dei miliziani per gli attacchi contro Israele: usano la rete elettrica della struttura sanitaria e nascondono ingenti quantità di benzina. Hagari ha fornito una sovrapposizione grafica di un'immagine satellitare dello Shifa che mostra quelli indicati come i centri di comando dell'organizzazione. "Abbiamo le prove concrete - ha proseguito - che centinaia di terroristi si sono riversati nell'ospedale per nascondersi dopo i massacri dello 7 ottobre". L'accesso al centro di comando sotterraneo - ha continuato - avviene tramite numerosi tunnel posti all'esterno della struttura ospedaliera in modo che i capi di Hamas possano raggiungere i loro posti di comando senza entrare dall'ospedale.

Il quartier generale

Ma, secondo Hagari, non c'è questa unica via: l'accesso al centro sotterraneo è possibile anche da alcuni punti del nosocomio. Da una conversazione registrata tra due persone anonime - fornita alla stampa -, si sente una delle due chiedere: "Dove è il principale quartier generale delle Brigate al Qassam (l'ala militare di Hamas, ndr)?". "Sotto il complesso dello Shifa.

L'ospedale - ha concluso - ha 1.500 posti letto e 4.000 unità di personale che formano uno scudo umano per i leader dell'organizzazione terroristica". "Sono menzogne" ha ribattuto il dirigente di Hamas Izzat al-Rashek, citato dai media israeliani: "Nelle vicinanze dell'ospedale ci sono 40 mila persone. Si tratta di preparativi da parte di Israele di compiere in quel posto un nuovo massacro", ha aggiunto.

I soldati come "topi"

Israele ha addestrato due reparti – Samor e Yahalon - ha bombardato i cunicoli quando ha avuto l’indicazione dell’intelligence, strike ripetuti nelle ultime ore. Secondo fonti ufficiali - sarebbero state neutralizzate almeno 5 gallerie sia a nord che al confine egiziano. In parallelo Gerusalemme ha cercato metodi alternativi. Così ha immesso una «lama» nel sottosuolo lungo il reticolato al fine di interrompere il percorso, ma gli avversari hanno tentato di scavare più a fondo. Ha investito milioni in ricerche e apparati, ha testato speciali cariche, ha consultato gli Usa alle prese con in tunnel dei narcos, tuttavia non ha trovato la risposta definitiva ad una tecnica antica. La bonifica completa di questi labirinti infatti può costringere i commandos a infilarsi nelle gallerie. Cani con telecamere, droni e tecnologia aiutano, però alla fine tocca ai soldati fare i «topi» imitando gli americani al tempo del Vietnam.