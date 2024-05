Papa Francesco a Verona: il discorso al popolo pacifista che chiede disarmo totale e la messa al bando delle armi

Papa Francesco oggi trascorrerà una intera giornata a Verona. Dopo la visita lampo a Venezia per andare nel carcere della Giudecca e inaugurare il Padiglione della Santa Sede alla Biennale d'Arte, il secondo viaggio italiano di quest'anno è interamente dedicato ad una città in cui sono stati elaborati in questi mesi discorsi, piattaforme, documenti sulla pace. L'incontro principale sarà con i pacifisti cattolici, i movimenti popolari, i religiosi comboniani di Nigrizia e altre realtà di questo arcipelago interamente votato alla nonviolenza come Pax Christi, le Acli, Libera, il Gruppo Abele, Sant'Egidio, i Focolari nell'Arena.

Le Arene di Pace sono una tradizione nata a Verona nel 1986 come grandi momenti assembleari della Chiesa e della società civile inizialmente portate avanti dal movimento Beati i Costruttori di Pace e sempre prendendo spunto dal bisogno di arrivare ad un disarmo totale e una messa al bando delle armi. Finora ne sono state organizzate otto e l'ultima risale al 2003. Le persone attese nella città scaligera sono circa 12 mila portate da circa duecento associazioni e gruppi. Nei giorni precedenti si sono svolti diversi tavoli preparatori, ognuno chiamato a confrontarsi su un tema specifico: ambiente, immigrazione, pace, disarmo, democrazia, lavoro. Al Papa verrà consegnato un manifesto che sarà letto come atto conclusivo della kermesse.

Il momento della “pausa pranzo” Papa Bergoglio lo dedicherà ai carcerati con i quali trascorrerà a tavola un'ora assieme al vescovo che ha organizzato tutto, monsignor Domenico Pompili, fino a due anni fa vescovo a Rieti e suo grande amico.

Il programma della giornata di Papa Francesco inizia alle 6,30 del mattino con il viaggio in elicottero dal Vaticano dove verrà accolto dal vescovo e dal governatore Luca Zaia.

Il primo incontro è con i sacerdoti e i consacrati, nella Basilica di San Zeno, e alle 9.15, sul piazzale esterno alla chiesa, quello con i bambini e i ragazzi. Alle ore 10.15 il Pontefice presiederà l'incontro «Arena di Pace-Giustizia e Pace si baceranno» nell'anfiteatro romano e risponderà ad alcune domande dei partecipanti. Al termine, alle 11.45, Francesco partirà alla volta del carcere di Montorio. Qui saluterà gli agenti di Polizia Penitenziaria, i detenuti, e i volontari, e mangerà con loro. L'ultima tappa sarà allo stadio Bentegodi alle 15.00, dove papa Francesco celebrerà la Messa per la festa di Pentecoste, dedicata soprattutto ai giovani, preceduta da un tempo di animazione e riflessione coordinato dal Centro di pastorale adolescenti e giovani dal titolo «Per fare la pace ci vuole coraggio». Il Papa lascerà Verona alle 16.45, per ripartire in elicottero alla volta del Vaticano, con arrivo alle 18.15.