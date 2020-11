Guida Michelin 2021 diretta, tutti gli chef premiati: Uliassi tra i big. "Stelle verdi" novità green, boom in Toscana e under 35

La presentazione della Guida Michelin 2021, la 66° edizione della "Rossa", si è tenuta in streaming e ha portto a un totale di 371 i ristoranti stellati in Italia. Boom di chef under 30 e andre 35 che coonquistano una nuova Stella e assegnata per la prima volta la Stella verde, riconoscimento green.

Riferimento della gastronomia di tutto il mondo, la Guida Michelin l'anno scorso aveva dato le 3 stelle allo chef toscano Enrico Bartolini del ristorante omonimo al Mudec di Milano, che ha portato a 11 i ristoranti italiani con 3 stelle, ovvero quelli per cui “vale il viaggio”: tutti riconfermati anche per il 2021. Insieme a Bartolini: Piazza Duomo ad Alba, Da Vittorio a Brusaporto, St. Hubertus a San Cassiano, Le Calandre a Rubano, Dal Pescatore a Canneto Sull’Oglio, Osteria Francescana a Modena, Enoteca Pinchiorri a Firenze, La Pergola a Roma, Reale a Castel di Sangro, Mauro Uliassi a Senigallia ed Enrico Bartolini al MUDEC a Milano.

Novità 2021 è la stella verde assegnata per la prima volta in Italia dalla Michelin: «Un riconoscimento dedicato, la stella verde, il nuovo pittogramma che promuove gli chef che si sono assunti la responsabilità di preservare le risorse e abbracciare la biodiversità, ridurre gli sprechi alimentari e sostenere una cucina sempre più green».

Petra Loreggian ha condotto l'evento in diretta streaming per la presentazione della 66° edizione della "Rossa" insieme al direttore comunicazione Michelin Italia Marco Do che parla di «un anno particolare e carico di emozioni per tutti, abbiamo voluto fortemente essere qui perché l'Italia è andata avanti. Siamo qui per dare il giusto merito a chi è andato avanti: chef, personale di sala, sommelier».

SECONDA STELLA Sono tre i ristoranti che guadagnano la seconda Stella Michelin, portando il totale a 37 ristoranti che possono fregiarsi del riconoscimento.

Davide Oldani, ristorante D'O (San Pietro all'Olmo)

Rocco De Santis, ristorante SANTA ELISABETTA (Firenze)

Matteo Metullio, ristorante HARRY'S PICCOLO (Trieste)

LE NUOVE STELLE Sono 26 nuove stelle assegnate ad altrettanti chef, portando il numero dei ristoranti a una Stella in Italia a 323. Cinque in Toscana, 14 chef under 35 e 4 under 30.

NOVE chef Giorgio Servetto - Alassio

DON ALFONSO 1890 SAN BARBATO, chef Donato De Leonardis - Lavello (Pz)

RELAIS BLU, chef Alberto Annarumma - Massa Lubrense/Termini (Na)

RE SANTI E LEONI, chef Luigi Salomone - Nola (Na)

LORELEI chef Ciro Sicignano - Sorrento (Na)

OSTERIA DEL POVERO DIAVOLO chef Giuseppe Gasperoni - Torriana (Rn)

ZIA, chef Antonio Ziantoni (Roma)

ESSENZA, chef Simone Nardoni - Terracina (Lt)

IMPRONTA D'ACQUA, chef Ivan Maniago - Lavagna/Cavi (Ge)

KITCHEN, chef Andrea Casali - Como

AALTO chef Iyo Aalto - Milano

PIANO 35, chef Christian Balzo - Torino

BORGO SANT'ANNA chef Pasquale Laera - Monforte d'Alba (Cn)

CASA SGARRA chef Felice Sgarra - Trani (Bt)

POGGIO ROSSO chef Juan Camilo Quintero - Castelnuovo Berardenga (Si)

GABBIANO 3.0 chef Alessandro Rossi - Marina di Grosseto (Gr)

FRANCO MARE chef Alessandro Ferrarini - Marina di Pietrasanta (Lu)

SALA DEI GRAPPOLI chef Domenico francone - Montalicono/Poggio alle Mura (Si)

LINFA chef Vincenzo Martella - San Gimignano (Si)

PETER BRUNEL RESTAURANT GOURMET chef Peter Brunel - Arco (Tn)

PREZIOSO chef Egon Heiss - Merano (Bz)

SENSO ALFIO GHEZZI MART chef Alfio Ghezzi - Rovereto (Tn)

VECCHIO RISTORO chef Filippo Oggioni - Aosta

SANBRITE chef Riccardo Gaspari - Cortina d'Ampezzo (Bl)

LA CRU chef Giacomo Sacchetto - Romagnano (Vr)

AMISTA' chef Mattia Bianchi - San Pietro in Cariano (Vr)

TRE STELLE

Tutti gli 11 ristoranti dell'anno precedente hanno confermato la terza Stella anche per il 2021.

DUE STELLE

JASMIN conferma la Stella.

Non confermano la Stella:

Bacco - Barletta

Il Riccio - Capri (NA)

La Corte - Follina (TV)

Marc Lantieri Al Castello - Grinzane Cavour (CN)

Casa del nonno 13 - Mercato San Severino (SA)

Bye Bye Blues - Palermo

Al ferarut - Rivignano

Enoteca Al Parlamento Achilli - Roma

Osteria la Fontanina - Verona

Al Capriolo - Vodo Cadore

LA NOVITÀ

Federica Pellegrini consegna la "Stella verde" per la sostenibilità, vera novità del 2021.

MARIANGELA SUSIGAN

ALFONSO ED ERNESTO IACCARINO

MASSIMO BOTTURA

CATERINA CERAUDO

PIERGIORGIO SIVIERO

ANTONELLO SARDI

PIETRO LEEMAN

DAVIDE OLDANI

FABRIZIO CAPONI

IGOR MACCHIA

NORBERT NIEDERKOFLER

FRANCO MALINVERNO

ROBERTO TONOLA

PREMI SPECIALI

PREMIO MICHELIN SOMMELIER 2021

Matteo Circella, ristorante la Brinca - Ne (Ge)

PREMIO MICHELIN SERVIZIO DI SALA 2021

Christian Rainel, ristorante Peter Brunel - Arco

PREMIO SPECIALE GIOVANE CHEF 2021

Antonio Ziantoni, ristorante Zia - Roma

PREMIO MICHELIN CHEF MENTORE 2021

Nico Romito, ristorante Reale - Castel di Sangro

