Guerra Ucraina, diretta. Lavrov: «Leggi Donetsk per stranieri condannati». Kiev: poche munizioni, ci servono armi occidentali

Guerra in Ucraina, le ultime notizie del 10 giugno in diretta. È il giorno numero 107 di conflitto nell'est Europa: il presidente Zelensky ha sentito telefonicamente Macron per coordinare il percorso di avvicinamento dell'Ucraina all'Ue. A Severodonetsk si continua a combattere: è la città decisiva per le sorti della guerra. Per Mosca, intanto, «l'operazione speciale prosegue come previsto».

Ucraina, la giornata in diretta

Ore 15.40 - I circa 800 tra militari e civili rifugiati nello stabilimento chimico Azot, a Severodonetsk, hanno cercato contatti per avviare negoziati. Lo riferisce l'agenzia russa Ria Novosti, citando un rappresentante dei separatisti del Lugansk. «Ai militanti ucraini nascosti nello stabilimento Azot, è stato spiegato che devono deporre le armi e arrendersi, non si accettano altre condizioni», ha detto l'esponente filorusso.

Ore 15.30 - Gli Stati Uniti e i loro alleati devono assumersi i principali oneri finanziari per la ricostruzione dell'Afghanistan. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, riporta la Tass.

Ore 14.50 - Anche la Svizzera, seguendo l'Ue, ha deciso di partecipare all'embargo sul greggio russo. Lo ha stabilito oggi il Consiglio federale, che ha pure aderito alle sanzioni contro altre centinaia di cittadini russi, tra cui Aleksandra Melnichenko, moglie dell'oligarca Andrey. Esclusa dal sistema interbancario internazionale Swift Sberbank, il più grande istituto di credito russo. Le modifiche alle pertinenti ordinanze entrano in vigore stasera alle 18.

Ore 14.05 - «Dall'aggressione all'Ucraina del 2014, la Russia ha violato circa 400 trattati internazionali, fra i quali con Keiv, tra cui il Memorandum di Budapest, la Carta delle Nazioni Unite, una serie di convenzioni delle Nazioni Unite e gli Accordi di Helsinki». Lo ha affermato il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky parlando al vertice di Copenaghen.

Ore 13.45 - Il premier britannico, Boris Johnson, si è detto «sconvolto» per le condanne a morte inflitte ai due britannici Aiden Aslin e Shaun Pinner da parte dei filorussi del Donetsk e ha ordinato ai ministri di fare «tutto ciò che è in loro potere» per ottenerne il loro rilascio. Lo scrive il Guardian. «Condanniamo la falsa condanna a morte di questi uomini. Non c'è alcuna giustificazione per la violazione della protezione a cui hanno diritto - ha precisato il portavoce di Downing Street -. La nostra priorità è lavorare con il governo ucraino per cercare di assicurarne il rilascio il più rapidamente possibile».

Ore 13.33 - Circa 60.000-70.000 soldati ucraini sono concentrati intorno a Sloviansk. Lo ha detto il viceministro dell'Informazione della sedicente Repubblica Popolare del Donetsk Artem Olkhin . «Da Avdiivka a Slavyansk c'è un concentramento di truppe lì, sicuramente 60-70 mila», ha detto in onda al canale televisivo Rossiya 1, come riporta Ria Novosti.

Ore 13.25 - Le truppe russe hanno aperto il fuoco nelle zone di confine della regione nord-orientale di Sumy e in quella settentrionale di Chernihiv per sette volte nella giornata di oggi: ha detto il Ministero degli Affari Interni ucraino citato da Ukrinform. «Oggi il nemico ha già sparato sulle zone di confine della Regione di Sumy e della Regione di Chernihiv con sistemi di mortaio e artiglieria per sette volte», ha dichiarato il ministero. La scorsa notte l'esercito di Mosca ha aperto il fuoco sulla zona di Sumy con sistemi di mortaio per tre volte.

Ore 13.15 - Il Papa ha ricevuto in udienza, nel Palazzo Apostolico Vaticano, la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, la quale si è successivamente incontrata con il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, accompagnato da mons. Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati. «Nel corso dei cordiali colloqui in Segreteria di Stato, ci si è soffermati sulle buone relazioni bilaterali e sul comune impegno ad adoperarsi per porre fine alla guerra in Ucraina, dedicando particolare attenzione agli aspetti umanitari e alle conseguenze alimentari del protrarsi del conflitto», riferisce la Santa Sede.

Ore 13.00 - «Siamo estremamente preoccupati sul "processo" farsa e le sue sentenze contro legittimi combattenti che prestano servizio nelle forze armate ucraine. Chiediamo alla Russia e ai suoi delegati di rispettare il diritto umanitario internazionale, compresi i diritti e le protezioni concesse ai prigionieri di guerra». È quanto scrive su Twitter il segretario di stato Usa Antony Blinken, facendo riferimento alle condanne a morte inflitte dai separatisti filo-russi a due soldati britannici ed un soldato marocchino catturati dalle truppe russe mentre combattevano per l'Ucraina.

Ore 12.50 - In occasione della Giornata della Marina Militare il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, nel suo intervento alla cerimonia svoltasi a Gaeta ha sottolineato l'importanza della Marina Militare «anche per mantenere, sul mare come in ogni altro dominio, un'adeguata capacità di deterrenza; soprattutto in un tempo segnato da vecchie e nuove insidie e dalla crisi che viviamo in questi giorni. L'aggressione ingiustificata della Russia all'Ucraina ha anche riverberi nel Mediterraneo».

Ore 12.10 - La Russia è aperta al dialogo, ma «bisogna essere in due per ballare il tango». Così il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, come riporta la Tass, rispetto alla via diplomatica come soluzione al conflitto in Ucraina.

Ore 12.05 - La decisione sui militari britannici e marocchino, condannati ieri a morte nel Donetsk, è presa «in base alle leggi del Dpr (la sedicente Repubblica Popolare del Donetsk, ndr)» e non si deve interferire «con il sistema giudiziario della Repubblica». Lo ha detto, come riporta Ria Novosti, il ministro degli esteri russo Serghei Lavrov che ha esortato «a non speculare sull'argomento della condanna ai mercenari stranieri condannati nel Dpr».

Ore 11.00 - La Russia ha annunciato la sospensione dell'accordo che autorizza i giapponesi a pescare nelle acque delle Kurili, isole contese fra i due paesi. Ufficialmente Mosca accusa Tokyo di non aver pagato le quote di pesca, ma la sospensione arriva dopo che il Giappone si è allineato alle sanzioni occidentali contro la Russia per l'invasione dell'Ucraina. Ad annunciare la sospensione dell'accordo è stato Yury Trutnev, presidente del Distretto federale dell'Estremo Oriente. Il Giappone «ha rifiutato di pagare le quote di pesce catturato a largo delle isole Kurili, quindi i suoi diritti verranno ritirati», ha detto Trutnev durante una visita a Vladivostock, secondo quanto riferisce l'agenzia stampa russa Interfax.

Ore 10.50 - Un eventuale embargo Ue contro il gas russo rovinerebbe l'intera Europa. È il monito lanciato dal primo ministro ungherese, Viktor Orban, nel suo intervento settimanale alla radio pubblica "Kossuth". «L'embargo al gas (russo, ndr) non sarebbe ragionevole e rovinerebbe l'intera Europa», ha affermato il leader ungherese, aggiungendo che invece di imporre sanzioni bisognerebbe trovare altre soluzioni a partire da un rilancio dei negoziati di pace tra Ucraina e Russia. «L'Unione Europea sta finanziando lo stato di guerra», ha detto Orban, secondo cui per frenare l'inflazione, «deve essere finanziata la pace».

Ore 10.45 - Il fondo speciale da 100 miliardi per l'esercito tedesco ha ottenuto l'ok definitivo oggi al Bundesrat, il Senato federale tedesco. Per rendere possibile la misura annunciata da Olaf Scholz in uno storico discorso al Bundestag, subito dopo l'attacco della Russia all'Ucraina, e già approvata dal parlamento, sono state varate anche le necessarie modifiche alla costituzione.

Ore 9.50 - Il tribunale distrettuale di Shevchenkivskyi a Kiev ha condannato due cittadini ucraini a 13 anni di reclusione per tradimento e aver partecipato con le truppe russe all'occupazione della regione di Kherson, riporta l'Ukrainska Pravda. «I pubblici ministeri hanno dimostrato in tribunale che due residenti della Repubblica autonoma di Crimea si sono schierati dalla parte del nemico e nel 2014 e nel 2020 hanno firmato contratti con le forze armate russe. Nell'esercito di occupazione nel febbraio 2022 hanno partecipato alle ostilità sul territorio delle aree di Nikolaev e Kherson», scrive il tribunale. L'indagine ha dimostrato che dal 25 al 28 febbraio i detenuti hanno combattuto con la difesa aerea delle truppe russe vicino alla diga della centrale idroelettrica di Kakhovka nella città di Nova Kakhovka, nella regione di Kherson. Il primo marzo sono entrati in combattimento vicino a Bashtanka nell'area di Nikolaev e il giorno successivo sono stati fatti prigionieri dalle unità ucraine.

Ore 9.30 - «Severodonetsk, Lysychansk e altre città del Donbass, che gli occupanti considerano ora gli obiettivi primari, sono ancora in piedi». Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, come riporta Bbc, affermando che le truppe ucraine sono state nuovamente attaccate nella principale città del Lugansk.

Ore 8.45 - Distrutto dai bombardamenti russi il Palazzo di ghiaccio di Severodonetsk, un simbolo della città: «Ghiaccio, pattinaggio artistico, hockey, pallavolo, scuola sportiva, concerti, quasi 50 anni di storia dello sport e dello sviluppo culturale sono andati in fumo». Lo ha reso noto il capo dell'amministrazione militare regionale di Lugansk, Sergiy Gaidai, riportato dall'Ukrainska Pravda.

Occupiers destroyed one of symbols of #Severodonetsk -Ice Palace.5000 residents of Severodonetsk (that's how many seats the hall had) will no longer attend a concert on the city's best stage.Figure skating, hockey, volleyball, sports school, concerts-almost 50years of the history pic.twitter.com/o4qCHZ52Qe — Serhiy Hayday (@serhey_hayday) June 9, 2022

Ore 8.40 - Sono 263 i bambini uccisi in Ucraina dal giorno dell'invasione russa del Paese, 491 i feriti. Lo rende noto l'ufficio del Procuratore generale ucraino, precisando che il maggior numero delle vittime si registra nelle regioni di Donetsk, Kiev, Kharkiv e Chernihiv. I bombardamenti di città e villaggi ucraini da parte delle forze armate russe - aggiunge la nota - hanno danneggiato 1.971 istituzioni educative, 194 delle quali sono andate completamente distrutte.

Ore 8.10 - Le truppe russe stanno cercando di stabilire il pieno controllo sulla regione di Lugansk entro il 12 giugno, data della celebrazione del Giorno della Russia: afferma il capo dell'Amministrazione militare regionale Sergiy Gaidai su Facebook. Gaidai ha anche riferito che i combattimenti stanno continuando nella città dell'Ucraina orientale di Severodonetsk e negli insediamenti di Hirske e Popasna: «Severodonetsk regge, ma i russi stanno distruggendo tutto. Il mondo russo è un deserto. Il nemico sta cercando di raggiungere questo obiettivo», ha scritto Gaidai.

Ore 7.30 - Il vice capo dell'intelligence militare ucraina Vadym Skibitsky ha dichiarato che l'Ucraina sta perdendo contro la Russia in prima linea e che ora dipende quasi esclusivamente dalle armi provenienti dall'Occidente per tenere a bada la Russia: «Questa è ormai una guerra di artiglieria. I fronti sono ora il luogo in cui si deciderà il futuro e stiamo perdendo in termini di artiglieria. Tutto ora dipende da ciò che l'Occidente ci dà», ha detto al Guardian. «L'Ucraina ha un pezzo di artiglieria contro 10-15 pezzi russi. I nostri partner occidentali ci hanno dato circa il 10% di quello che hanno loro», ha spiegato Skibitsky, «noi utilizziamo da 5.000 a 6.000 proiettili di artiglieria al giorno. Abbiamo quasi esaurito tutte le nostre munizioni (d'artiglieria) e ora stiamo usando proiettili standard Nato da 155 calibri». «Anche l'Europa sta fornendo proiettili di calibro inferiore, ma man mano che l'Europa li esaurisce, la quantità si riduce», ha aggiunto. Le osservazioni di Skibitsky sono in linea con quelle dell'intelligence militare statunitense, citate da un report dell'Afp: secondo fonti militari l'Ucraina ha esaurito gli armamenti di progettazione sovietica e russa e ora dipende completamente dagli alleati per le armi.

Ore 7.10 - Le forze ucraine stanno «tenendo duro» a Severodonetsk, città dell'Ucraina orientale dove si combatte strada per strada e la cui eventuale conquista da parte russa, secondo gli esperti militari, potrebbe determinare il destino della regione del Donbass. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo consueto messaggio notturno. Zelensky ha sottolineato che diverse «città del Donbass, che gli occupanti ora considerano obiettivi chiave, stanno resistendo» e ha aggiunto che le forze ucraine hanno fatto progressi nelle regioni di Zaporizhzhia e Kharkiv e stanno «liberando la nostra terra».

Ore 5.45 - La Francia potrebbe raddoppiare la fornitura di obici Caesar all'Ucraina: Parigi ne ha già consegnati sei ad aprile e altrettanti verrebbero inviati entro la fine del mese. Lo riporta l'emittente televisiva Europa 1 senza citare fonti. L'annuncio ufficiale, sottolinea, potrebbe arrivare con un viaggio di Emmanuel Macron a Kiev, una prospettiva studiata da vicino dall'entourage del presidente della Repubblica.

Ore 3.50 - I russi hanno ritirato le restanti truppe Buryat da Severdonetsk perché sono notevolmente più deboli di quelle ucraine: lo ha detto il capo dell'amministrazione militare della regione di Lugansk, Serhii Gaidai, riferendosi all'etnia dei miliziani provenienti dalla zona in cui viene addestrata la brigata dell'estremo oriente russo che avrebbe compiuto i massacri di Bucha. Lo riporta la Ukrainska Pravda. «Stanno cadendo come mosche. I russi hanno ritirato le restanti truppe Buryat da Severdonetsk perché non possono resistere ai combattimenti con i difensori ucraini», ha detto Gaidai. Secondo il funzionario, inoltre, le forze russe stanno sparando intensamente sulla vicina Lysychansk con armi di grosso calibro in grado di penetrare il cemento. Per questo, ha spiegato, gli abitanti di Lysychansk sono in grave pericolo anche nei rifugi.

Ore 3.05 - Sei civili sono stati uccisi dai bombardamenti russi nei villaggi di Zelenodolsk e Shyrokiv, nella regione di Dnipropetrovsk (sud): lo ha reso noto il governatore della regione, Valentyn Reznichenko, secondo quanto riporta il Kyiv Independent. Inoltre, sono state distrutte o danneggiate 179 case, due scuole, un asilo e un ospedale.

Ore 2.10 - «L'operazione speciale si sta sviluppando secondo i piani militari inizialmente previsti»: lo ha detto il rappresentante permanente di Mosca presso l'Onu, Vasily Nebenzya, riferendosi all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Intervistato dalla Bbc, riporta la Tass, il diplomatico russo ha sottolineato che «nessuno aveva promesso di concludere (l'operazione) in tre o sette giorni. Alcuni esperti dicono: 'l'operazione speciale russa è ora in stallo e non sta procedendo al ritmo che era stato inizialmente previstò. Ma il progresso è in corso. Questo è chiaro». Nebenzya ha quindi spiegato che «uno dei motivi del cosiddetto ritmo lento è che non stiamo prendendo di mira le infrastrutture civili»: le truppe «stanno solo colpendo obiettivi militari e questo richiede tempo».

Ore 22.50 - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha firmato un decreto che attua le decisioni prese oggi dal Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale dell'Ucraina sulle sanzioni nei confronti di 35 alti funzionari russi, tra cui il presidente russo Vladimir Putin. Lo scrive Ukrinform, precisando che tra i sanzionati c'è anche il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, il primo ministro russo Mikhail Mishustin, il ministro della Difesa Sergei Shoigu, il segretario del Consiglio di sicurezza russo Nikolai Patrushev ed il ministro degli Esteri Sergey Lavrov. Le sanzioni sono introdotte a tempo indeterminato.

