La nonna gli regala un gratta e vinci, 18enne vince un milione di dollari: «Ecco come li spenderò»

Un colpo di fortuna clamoroso, grazie a un inaspettato regalo da parte della nonna. Un ragazzo di 18 anni, in California, quando ha ricevuto un gratta e vinci dalla nonnina non poteva aspettarsi che quel regalo gli avrebbe cambiato la vita: dopo aver grattato si è reso conto di aver vinto un milione di dollari.

Il regalo perfetto della nonna

Ne parlano i media statunitensi, che lo descrivono come "il regalo perfetto" (e non potrebbe essere altrimenti, dato che "perfect gift" è proprio il nome della lotteria). Accade a Turlock, in California, dove lo scorso 6 aprile il 18enne, Kaleb Heng, stava per andare a pesca quando la nonna gli ha regalato il biglietto: a quel punto ha grattato e si è accorto di aver vinto.



«Mia mamma mi stava accompagnando ad andare a pesca, quando ho grattato e ho vinto abbiamo dovuto accostare con l'auto. Non ho ancora la patente e ho un milione di dollari!», avrebbe detto il giovane ai funzionari della lotteria statale, scrive Insider.com. Ma cosa ci farà di tutti questi soldi? Voglio metterli da parte per andare al college, ma intanto rifarò l'arredamento, ha assicurato il giovane Kaleb.