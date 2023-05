Vince un milione con un "gratta e vinci" da 20: «Mi ero fermato per fare benzina, ho comprato il biglietto con il resto»

Si era fermato al distributore di benzina perché la sua auto era rimasta a secco. Una pausa imprevista, che si è trasformata nella svolta della sua vita. L'americano Michael Schlemmer ha vinto un milione di dollari con un "gratta e vinci" acquistato in una stazione di servizio del Kentucky: «Avevo finito la benzina e mi sono fermato lì - ha raccontato -. Con me avevo solo 40 dollari. Con 20 ho pagato la benzina, con gli altri 20 ho comprato il biglietto».

Usa, vincita da 1 milione di dollari con un biglietto da 20

L'uomo ha grattato il biglietto in auto e, resosi conto della vincita, è corso nuovamente nella stazione di servizio, dove gli impiegati increduli hanno festeggiato con lui. Michael però vuole restare con i piedi per terra: «Non ci crederò fin quando non avrò il mio assegno fra le mani», ha dichiarato alla Kentucky Lottery. Il 18 maggio il fortunato cittadino americano ha accettato il pagamento forfettario in contanti da 862mila dollari, al netto delle tasse. Cosa farà con tutti questi soldi? Michael non ha dubbi: «Per prima cosa, voglio comprare una nuova macchina».