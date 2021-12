Falsi certificati ai no-vax, incredibile: il medico indagato era diventato vaccinatore

Non solo rilasciava falsi certificati per l'esenzione dal vaccino a centinaia di pazienti no vax, anche se non erano suoi assistiti. Giuseppe Delicati, medico di base di Borgaro Torinese, di recente era diventato anche vaccinatore. Un vero e proprio caso, quello denunciato anche dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

Il medico risulta indagato per falso ideologico e per truffa ai danni dello Stato. «Immaginare, oggi, che un soggetto del genere possa essere considerato idoneo come vaccinatore Covid lo trovo personalmente incredibile», dice al quotidiano La Stampa il governatore Alberto Cirio. Il caso sarà discusso oggi nel corso della consueta riunione settimanale dell'Unità di crisi regionale. «Ho chiesto una audizione del direttore generale dell'Asl - spiega Cirio - in modo da avere una relazione chiara sulla vicenda e valutare giuridicamente quali siano gli effettivi poteri di intervento diretto ed immediato della Regione».

Delicati, però, si difende. «Ho sempre fatto tutto per bene. Ho curato decine di malati a casa loro, evitando ricoveri. Ho seguito i protocolli di Ippocrate e sono tutti guariti», dice al quotidiano torinese. Contro Delicati, però, è in corso un procedimento disciplinare a Macerata, l'ordine provinciale dei medici al quale è iscritto. È stato sentito a fine novembre: il giudizio sarà emesso tra qualche giorno.

