Studente di 22 anni trovato morto in casa: era solo Ipotesi arresto cardiaco

È stato per il momento disposto l'esame esterno sulla salma del 22enne trovato morto oggi nella casa dove viveva a Siena. In base ai primi accertamenti la causa del decesso sarebbe riconducibile a un arresto cardiaco. Il giovane, originario di Novara, era domiciliato a Siena dove studiava e lavorava.







Viveva nell'abitazione insieme ad altri studenti universitari fuori sede che in questi giorni erano tornati a casa per le festività natalizie. All'interno dell'abitazione, secondo quanto si apprende, gli agenti della squadra mobile non hanno trovato segni di effrazioni così come, da un primo esame, non risultano segni di violenza sul corpo del giovane.

