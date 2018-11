Il figlio ruba la Play Station mamma e papà la corrente elettrica: denunciati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VILLA ESTENSE - Un'intera famiglia denunciata. È finita nel modo più impensabile l'indagine avviata dai carabinieri di Carmignano di Sant'Urbano dopo la denunciada un diciannovenne che il 20 ottobre scorso aveva subito il. Da subito i sospetti dei militari si erano concentrati su un amico del ragazzo, suo coetaneo, residente con mamma e papà a Villa Estense. In effetti, quando i carabinieri hanno raggiunto l'abitazione della famiglia hanno trovato senza troppa fatica la consolle rubata. Il ragazzo, S.T., non ha potuto che ammettere la propria colpa e di conseguenza è stato denunciato per furto. Il sopralluogo dei militari nell'abitazione di Villa Estense ha però scoperchiato un vero e proprio vaso di Pandora. Durante la perquisizione, infatti, i carabinieri si sono accorti che dall'appartamento partiva un. La famigliola, proveniente da un'altra regione ma residente da tempo a Villa Estense, attraverso un bypass artigianale era infatti collegata alla linea elettrica nazionale, pur non avendo un regolare contratto. In altre parole, i tre consumavano a sbafo l'elettricità pubblica, senza pagare alcuna bolletta, e chissà da quanto tempo.