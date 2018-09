Frulla un iPhone X e cerca di berlo con una cannuccia Ecco come è andata a finire

Catrame bollente sull'iPhone 6S: ecco cosa succede

Forse voleva ottenere sempre più like e visualizzazioni, forse voleva monetizzare il tutto, o forse era spinto da una reale curiosità (ma anche da un certo esibizionismo, materia prima fondamentale per chiunque lavori con video sul web). Resta il fatto che un noto youtuber,, al secolo Taras Maksimuk, ha deciso dii resti di unnuovo di zecca, letteralmente frullato per l'occasione.Il giovane, infatti, aveva deciso di liquefare l'distruggendolo nele mescolando i resti ancora fumanti dello smartphonecon. Oltre a combinare un mezzo disastro col frullatore, ilprodotto dallo youtuber ha iniziato pericolosamente a friggere e bollire.Senza attendere più di qualche secondo, TechRax ha quindi deciso di provare a bere quell'intruglio utilizzando unportatile LifeStraw a mo' di. Un piccolo sorso e il ragazzo si accorge che forse non è stata una buona idea, e che di certo non si trattava di qualcosa di salutare e gustoso come una centrifuga.Verrebbe quasi da chiedersi quale sia stato l'intoppo nell'evoluzione della specie umana, se nel 2018 siamo arrivati a tanto. Ma a questo punto, si potrebbe anche formulare una nuova ipotesi sulle ragioni che hanno spinto lo youtuber a concentrare il proprio ingegno su una simile 'impresa': il tentativo di candidarsi ai Darwin Awards.