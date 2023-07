Fotografo precipita dal quarto piano durante un evento vip, Alberto morto a 32 anni

Tragico incidente sul lavoro per un fotografo di 32 anni morto precipitato dal quarto piano di un palazzo mentre stava scattando un servizio fotografico a un evento promozionale. La tragedia è avvenuta a Città del Messico, dove è morto Alberto Clavijo, fotografo originario della Spagna.

​

Fotografo precipitato dal quarto piano

Alberto Clavijo, 32 anni, sarebbe caduto dal quarto piano mentre partecipava a un evento promozionale con i protagonisti della telenovela messicana Rebelade. «Un mio collega e carissimo amico è caduto dal quarto piano. Lo hanno trasportato in ambulanza ma, purtroppo, i medici dell'ospedale dove lo hanno portato non hanno potuto fare nulla per lui», ha spiegato il giornalista Daniel Bisogno al programma tv Azteca. «In questi eventi, dove sono così preoccupati per l'abbigliamento o il suono, dovrebbero essere più preoccupati per la sicurezza dei giornalisti. Non ci sono scuse, Alberto era in un luogo dove non c'era alcun avvertimento di pericolo. Il sito avrebbe dovuto essere protetto dalle guardie di sicurezza», ha detto il giornalista messicano dopo aver inviato le sue condoglianze alla famiglia del defunto.

Alberto Clavijo era originario di Logroño. Ha iniziato la sua carriera come fotografo in Spagna, collaborando con riviste come Shangay . Successivamente si è trasferito in Messico dove è diventato più popolare.