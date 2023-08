Miguel Bosé rapinato in casa da 8 uomini armati: «Pistola alla tempia con il figlio Tadeo»

Un commando composto da 8 uomini armati ha rapinato Miguel Bosé in casa: «Pistola alla tempia con il figlio Tadeo». Miguel Bosé è stato sorpreso dal gruppo di otto uomini armati che ha fatto irruzione nella sua abitazione a Città del Messico per derubarlo: lo ha reso noto il conduttore televisivo messicano Gustavo Adolfo Infante, secondo il quale al momento dei fatti il cantautore spagnolo naturalizzato italiano si trovava a casa per riprendersi dall'influenza.

L'artista era seduto a bere il tè con il figlio Tadeo quando un soggetto gli ha puntato un'arma da fuoco alla tempia.

​Miguel Bosé rapinato: «Pistola alla tempia»

Durante l'aggressione, Bosé è stato rinchiuso in una stanza insieme alle colf, ha riferito Infante. Il commando armato avrebbe sottratto gioielli, denaro e altri averi, ma non si sarebbero impossessati dei quadri di valore che Bosè ha in casa.

Ignoto finora il valore degli oggetti sottratti.