Tragedia in crociera la fidanzata: «Così hanno lasciato morire il mio Matteo»

di Cesare Arcolini

PADOVA - «Stavo organizzando il nostro matrimonio. Adesso faremo il funerale del mio fidanzato. Sono disperata»: è sotto choc l'assessore alla Cultura dio che 3 settimane fa si è imbarcata da Venezia con il suo compagno,33 anni di Fossò (Ve), calciatore dilettante, per una crociera Msc in Adriatico.Il dramma si è materializzato il 7 settembre durante la: lui si è tagliato un dito aprendo un crostaceo. Una minima uscita di sangue che però l'ha sconvolto: è emerso che aveva forti choc emotivi alla vista del sangue: si tratta dellache può colpire chiunque. Sulla nave, quella sera, mentre saliva una scala per tornare in cabina è scivolato battendo violentemente la testa. La Msc era in navigazione e si è subito diretta al