Bimbo di tre anni vaga in lacrime in strada per un chilometro da solo

FIUMICINO - Vaga da solo per un chilometro, paura per un bambino di tre anni che, spaventato e confuso, è stato ritrovato dai carabinieri mentre piangeva per strada e riaffidato alla famiglia senza non poche difficoltà visto che il piccolo sapeva dire solo il suo nome. E' una storia a lieto fine quella di un bimbo di 3 annni di Aranova che si era allontanato da casa è stato trovato e riportato a casa dai carabinieri della Stazione di Passoscuro. Ad allertare i militari, una chiamata ricevuta dalla centrale operativa di Civitavecchia da parte di un cittadino che segnalava la presenza del piccolo bimbo che piangeva in mezzo alla strada.Una pattuglia è immediatamente sopraggiunta sul posto ed è riuscita, nonostante le difficoltà (il bambino sapeva dire appena il proprio nome e non era in grado di indicare la direzione di casa) a ricondurre il piccolo a casa, dai genitori, ad una distanza di oltre un chilometro dal punto del ritrovamento. Si è trattata di un'esperienza fortunata per il piccolo, di appena 3 anni, che ha percorso tutta quella strada, attraversando vie dove passano numerosi veicoli.