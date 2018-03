Rapisce bimba di 2 anni e minaccia di gettarla nel fiume poi il sollievo

Ha rapito una bambina di due anni e mezzo da un centro di accoglienza per rifugiati nel Mugello per ritorsione nei confronti di connazionali che lo avevano denunciato per violenza sessuale. Poi ha portato la piccola sul greto del fiume Sieve, dove ha minacciato di ucciderla e gettarla in acqua. Dopo una colluttazione, un cittadino nigeriano di 27 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Borgo San Lorenzo e di Scarperia (Firenze). L'uomo è stato fermato nel pomeriggio con l'accusa di lesioni, minacce aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Il 27enne nigeriano è un richiedente protezione internazionale, domiciliato presso il centro di accoglienza «Villaggio La Brocchi» di Borgo San Lorenzo.



Il nigeriano, hanno accertato i carabinieri, ha agito con finalità di ritorsione nei confronti di alcuni suoi connazionali che hanno testimoniato su episodi che hanno determinato la sua denuncia per i reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale ai danni della moglie. La famiglia del 27enne è stata inserita in una struttura protetta. In preda a un raptus, il nigeriano ha prima sfondato le porte di ingresso di due appartamenti del centro di accoglienza e poi ha prelevato con la forza una bambina di due anni e mezzo, sottraendola alla custodia della madre. Poi, il 27enne ha percorso circa due km a piedi, si è portato lungo l'argine del fiume Sieve, dove ha minacciato di colpire la bambina con un bastone e di gettarla nelle acque del fiume.



La tragedia è stata impedita grazie ad un repentino e deciso intervento dei carabinieri che sono riusciti ad immobilizzarlo. Il nigeriano, nel tentativo di assicurarsi la fuga, ha opposto una vigorosa resistenza nei confronti dei militari, procurando ad alcuni di loro lesioni lievi. La bambina è stata salvata e immediatamente trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Borgo San Lorenzo, in stato di leggera ipotermia. I sanitari non riscontrato traumi nella piccola. Il 27enne è stato trattenuto in camera di sicurezza presso la compagnia dei carabinieri di Borgo San Lorenzo in attesa delle determinazioni della Procura della Repubblica di Firenze.

