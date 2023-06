Papà finge di essere morto, poi arriva in elicottero al suo funerale: «Volevo dare una lezione alla mia famiglia»

Un uomo di 45 anni ha inscenato la sua morte e, con la complicità di moglie e figli, il conseguente funerale. Ma mentre tutte le persone presenti erano intente a piangere la sua scomparsa si è presentato alla sua stessa cerimonia di addio - vivo e vegeto - a bordo di un elicottero. Uno scherzo decisamente riuscito, che ha richiesto una preparazione durata circa un anno, per dare una lezione alla famiglia. Ma vediamo cosa è successo.

In elicottero al suo funerale

Il TikToker David Baerten, che sul social delle brevi clip si fa chiamare Ragnar le Fou (Ragnar il matto), originario di Liegi, in Belgio, è riuscito ad ingannare parenti e conoscenti mettendo in scena la propria morte.

Sua complice principale, la figlia, che sui social aveva pubblicato un toccante addio al padre chiedendogli di "tornare". Detto, fatto. L'uomo è arrivato al suo funerale in elicottero, seguito da una troupe che riprendeva la scena, scatendo la reazione dei presenti. Il video completo non è ancora stato condiviso da Ragnar su TikTok, ma sono stati alcuni suoi "colleghi" a mostrare stralci di quanto accaduto.

La spiegazione

Lo scherzo crudele è stato nel mirino delle critiche, tanto che Baerten è stato costretto a spiegare le sue azioni, riporta The Times, sostenendo di averlo fatto per vedere come avrebbe reagito la sua famiglia allargata, quella con la quale i contatti sono più saltuari. «Volevo dare loro una lezione di vita e dimostrare che non dovresti aspettare che qualcuno sia morto per incontrarlo», ha spiegato. Anche se solo metà dei suoi parenti si è presentata al funerale, ha poi detto Ragnar, si ritiene comunque soddisfatto perché l'altra metà lo ha contattato in seguito.