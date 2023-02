Fidanzato con una bambola di pezza, il TikToker annuncia: «È incinta, aspettiamo il terzo figlio»

Qualche mese fa aveva annunciato sui social di aver trovato l'amore della sua vita dopo essere rimasto single per diversi anni. Da qualche giorno ha annunciato - con grandissima gioia - che la sua fidanzata Natalia è “incinta” del loro terzo figlio. A creare sgomento tra i follower, il fatto che Natalia non è una donna in carne e ossa, ma una bambola grandezza umana che l'uomo veste e trucca a suo piacimento.

Il video virale su TikTok

Il TikToker colombiano documenta sulla piattaforma social la sua “relazione” considerata dagli utenti «assurda, fuori da ogni logica» e rivela ogni giorno nuovi dettagli sui suoi progetti con Natalia. L'ultimo è quello che ha più spaventato i followers: Natalia, secondo quanto riferito con gioia dall'uomo, sarebbe infatti incinta per la terza volta. «Papà di Sammy» e «Mamma di Sammy», si legge sulle maglie abbinate dei due soggetti mentre “annunciano” l'arrivo del loro terzo figlio.

Il video ha totalizzato quasi 300mila visualizzazioni. Tra i commenti spiccano quelli che prenderebbero in giro l'uomo: «Un parto naturale o un taglio cesareo?», «congratulazioni fratello, vorrei essere così fortunato», «finalmente un nuovo membro della famiglia», questi alcuni dei commenti degli utenti.