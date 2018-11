Fidanzati minorenni picchiati e rapinati in manette 4 ragazzi

Due fidanzatini di Pescara, 17 anni lui, 16 lei, furono brutalmente aggrediti da quattro sconosciuti la notte del 21 ottobre, a due passi dalla piazza principale del capoluogo adriatico: prima le offese, poi le botte tremende, la rapina e la fuga, fu una notte da incubo per i due fidanzatini minorenni. E oggi la Polizia, a quasi un mese da quell'aggressione, ha arrestato i responsabili: sono tre 18enni e un minorenne (17 anni da compiere), la cui posizione è al vaglio del Tribunale per i minori.





La Questura di Pescara ha diffuso anche il terribile video del pestaggio, definito «un'aggressione feroce, grave ed immotivata» dal dirigente della squadra Mobile, Dante Cosentino, in conferenza stampa. Nelle immagini delle videocamere di sorveglianza di un negozio - fondamentali per ricostruire l'accaduto - si vedono i quattro che si avvicinano alla coppia. Alcuni scambi di battute, poi il pestaggio. Alla fine la fuga con la borsa della ragazza e i due fidanzatini lasciati a terra esanimi. Inutile l'intervento di un automobilista, messo in fuga dagli aggressori.

