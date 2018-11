Fidanzati scomparsi, appello dei genitori su Fb: «Aiutateci, potrebbero averli rapiti»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Duesono scomparsi da venerdì scorso nel palermitano. Si tratta di Gaetano Scrima e Miriam Bruno, 21 e 18 anni, come riporta Palermo Today. Il ragazzo, che da circa un mese vive dalla nonna paterna in località Altavilla Milicia, si è allontanato a bordo della sua Toyota Aygo e non è più stato visto. Il padre ha lanciato un appello su Facebook chiedendo di contattarlo attraverso il suo profilo Facebook.Con Gaetano è scomparsa anche la fidanzata Miriam, dopo aver detto alla mamma che usciva con un'amica: le due però non si sarebbero mai incontrate. I genitori sono preoccupati perchè nessuno dei due ragazzi ha portato via nulla e sospettano quindi che non si tratterebbe di un allontanamento volontario.