«Ho scoperto che la mia ragazza chatta con uno su Tinder, io la amo ma ora non so più cosa fare»

Scopre che la sua fidanzata chatta con un ragazzo su Tinder e ora si chiede se davvero abbia senso stare ancora insieme con lei. Una storia rivelata su Reddit, dove un 23enne ha chiesto aiuto agli altri utenti cercando consigli e solidarietà. Ecco cosa è successo.

La sua ragazza si scrive con un tizio su Tinder

Il ragazzo su Reddit ha rivelato tutto: «Ciao a tutti, la mia ragazza di 23 anni e io che ne ho 22 stiamo insieme da 5 anni. Lavoriamo entrambi da casa e trascorriamo molto tempo insieme per lo stesso motivo. Oggi ha messo a caricare il suo telefono accanto a me e io ho cominciato a guardare Instagram (è normale che lo facciamo visto che non è per diffidenza) e ho avuto la sfortuna di vedere che aveva scaricato Tinder. Ovviamente mi è sembrato strano e l'ho aperto, non avevo mai visto l'interfaccia di Tinder quindi sono andato dove c'era un fumetto e ho scoperto che erano già in molti a scrivergli».

Poi il 22enne prosegue il suo racconto: «Aveva risposto solo a pochi messaggi e non sembrava che avesse fissato un appuntamento o altro. Ma per maggiore contesto, questa settimana farà un viaggio fuori città e sarà in vacanza per una settimana. E lei ha detto proprio questo ai pochi uomini che le hanno risposto, che non aveva tempo e che sarebbe tornata tra una settimana. Voglio dire, mi fa pensare che voglia vedere qualcuno quando torna, giusto? Penso anche che potrei ottenere un appuntamento o qualcosa del genere dalla città in cui sarà.

Quindi lui si pone qualche domanda: «Cosa devo fare, parte domani, devo chiederglielo prima di partire, più tardi? Oppure fai finta di non aver visto nulla e immagino di averlo usato solo una volta per curiosità o qualcosa del genere, so che sembra innocente ma non voglio davvero pensare al peggio. Come dovrei sollevare l’argomento e affrontarlo?»

In molti hanno risposto. «Sicuramente dille cosa hai scoperto - scrive un ragazzo -. E non aver paura di porre fine alla relazione. Sei ancora giovane e puoi ricostruire la tua vita. Nessuna donna vale questa mancanza di rispetto e autostima! Quando permetti a una persona di mancarti di rispetto è così! Ti mancherà per tutta la vita!». «Parlare è la cosa migliore in una relazione, ma ad essere onesti lei vuole qualcosa di più con un'altra persona - scrive un'altra ragazza - Ma digli che ehi, l'altra volta che guardavo Insta ho visto che avevi Tinder e vorrei sapere perché, hai parlato con qualcuno di uscire? Mostrami cosa c'è che non va? Non ti senti bene con me? Così tante cose ma non le eliminerà né ti darà l'opportunità di eliminare una conversazione, devi conoscere le cose e poi determinare cosa vuoi»