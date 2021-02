Fiat Fiorino a 983 all'ora, l'autovelox dà i numeri: maxi multa nel Padovano

Un Fiat Fiorino ha fatto registrare una velocità di ben 983 km/h. Sembra una follia eppure è questa la velocità scritta sulla multa fatta recapitare ad un automobilista del Veneto. Neanche il furgoncino fosse un jet.

Per il multato 745 euro di ammenda, patente sospesa per alcuni anni e mega decurtazione dei punti: l’autovelox lo ha pizzicato lungo la strada regionale nel territorio di Este (Padova). Chiaramente, si è trattato di un errore: la multa recapitata a casa dell'automobilista è stata così cancellata.

Il fatto - riporta polesine24.it - è successo il 12 gennaio, la raccomandata è arrivata pochi giorni fa con un verbale in cui si spiega che l'uomo ha superato di 60 chilometri orari il limite massimo consentito su quel tratto di strada: 893,25 chilometri all'ora.



«Ovviamente si tratta di un disguido dell'apparecchio di rilevazione della velocità - aveva commentato l'uomo alla guida del Fiorino - ho chiamato il comando dei vigili, ma mi hanno detto che quel verbale non può essere annullato, e che l'unica strada è fare un ricorso. Cosa che farò perché si tratta palesemente di un errore».



Non c'è stato bisogno del ricorso perché lo stesso comando di polizia locale Euganeo di Este ha poi azzerato la multa. Un secondo controllo ha permesso di verificare che l'infrazione c'è stata, ma di 38 chilometri all'ora su un tratto di strada in cui si può andare fino ai 90 chilometri orari. E così la sanzione - la seconda - è stata ricalcolata in 128 euro di multa e la decurtazione di tre punti dalla patente.

