Ladro latitante diventa pastore di mucche per sfuggire alla legge

FELTRE (BELLUNO) - Gli investigatori della Squadra Mobile di Treviso, in collaborazione con i colleghi di Belluno, hanno tratto in arresto G.G., ventiquattrenne, cittadino rumeno. L’uomo per sfuggire ad una pena di anni 1 e 9 mesi per furto, ha condotto la sua latitanza come pastore di mucche pensando che nessuno lo avrebbe cercato. Gli agenti lo hanno rintracciato a Feltre, nascosto in una stalla dove aveva trovato rifugio per sottrarsi alla legge. Vistosi scoperto si è arreso. Al termine delle formalità di rito, lo straniero è stato condotto in carcere a Treviso.

Ultimo aggiornamento: 18:26

