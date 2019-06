â€‹«Trenta cause in dieci anni dal vicino di casa: è stalking»

di Olivia Bonetti

FELTRE - Una trentina di cause in dieci anni per le continue denunce di quel vicino, con cui condivide una corte tra le abitazioni a Lasen. Diana De Paoli, 64 anni, non ne può più. Ha scritto alle Iene, ha chiesto alla Procura di indagare per stalking giudiziario. Ma ad oggi la situazione non è cambiata e ora ne va della sua salute e di quella della sua famiglia. Le terribili buste verdi di atti giudiziari continuano ad arrivare al suo indirizzo, come se piovessero. Ogni volta è un tuffo al cuore. Dovrò tornare in Tribunale? Dovrò pagare ancora? Cosa accadrà questa volta? Ha già la pensione pignorata per 570 euro al mese per pagare le spese legali delle varie cause che le ha fatto il vicino e che ha perso. Ha già date fissate per i prossimi mesi con processi nei quali dovrà difendersi a Venezia, a Belluno, due pendenti in Cassazione. «Posso dire, senza esagerare, che metà di questi dieci anni che ho vissuto a Feltre li ho passati in Tribunale», spiega la De Paoli.